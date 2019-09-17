В Баку мы попадаем в сказку - гимнастка из Австралии

17 сентября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку для гимнасток созданы замечательные условия, об этом сказала во вторник Trend гимнастка из Австралии Лидия Яковлева после выступления в квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Я впервые в Баку - здесь уютно. Декорации в зале, где проходят соревнования очень красивые, выполнены в восточных мотивах. Мы попадаем в сказку. Условия замечательные – зона для тренировок хорошая, много ковров и места, все организовано хорошо», - добавила Яковлева.

Говоря о соперниках, гимнастка отмела, что в первую очередь соревнуется с собой.

«Ни с кем не соревнуюсь, я сама для себя соперник и хочу быть лучше, чем была вчера», - подчеркнула Яковлева.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок, в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болгарская гимнастка Боряна Калейн поделилась впечатлениями об участии в Чемпионате мира
Общество 12:07
Церемония открытия Чемпионата мира в Баку была завораживающей - литовская гимнастка
Общество 12:03
В Баку стартовал второй день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:33
Как завершился первый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок
Общество 16 сентября 21:09
Моринари Ватанабэ: Для меня честь объявить открытым 37-й Чемпионат мира в Баку
Политика 16 сентября 20:08
Здесь родной зал, родной ковер, родной Баку – российская гимнастка Дина Аверина
Общество 16 сентября 19:49
Лента новостей
В Казахстане создадут ряд транспортно-логистических центров площадью свыше 1 млн м2
Бизнес 13:04
Узбекско-корейское СП открывает тендер на покупку регулирующих клапанов
Тендеры 13:00
Чемпионат мира в Баку организован на высшем уровне - российская гимнастка Дина Аверина
Общество 12:58
Применение льгот в сфере кинематографии может стать толчком для развития этой сферы - Рафаэль Гусейнов
Общество 12:58
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей (ФОТО)
ИКТ 12:55
Деловые поездки из Турции в Туркменистана сократились более чем наполовину
В мире 12:50
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области фармтехнологий
Бизнес 12:43
На Узбекской товарной бирже сложились разная динамика цен в товарных сегментах
Бизнес 12:42
Китай обеспокоен влиянием атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти
В мире 12:39