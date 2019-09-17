Иса Габиббейли: В учебниках для азербайджанских вузов есть проблемы

17 сентября 2019 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В учебниках для азербайджанских вузов есть проблемы, в частности, в области естественных наук, математики используется переводная, устаревшая литература.

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, есть достижения в подготовке учебников для средних школ: «В этом году впервые учебник по математике для первых классов был напечатан в двух частях».

Глава комитета также добавил, что для бакалавриата есть некоторые учебники, а процесс подготовки учебников по уровню магистратуры идет очень медленно.

Габиббейли добавил, что иногда магистры используют учебники для бакалавров.

«Программы для магистратуры не отличаются от программы уровня бакалавра, а ведь они должны существенно отличаться друг от друга. Подготовка учебников для магистратуры должна быть приоритетом».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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