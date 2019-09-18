Азербайджанские спортсменки начали выступления с победы на ЧМ по борьбе в Казахстане

18 сентября 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана – Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе, сообщает в среду Trend.

24-летняя азербайджанская спортсменка Алена Колесник (57 кг) встретилась в классификационном туре с представительницей Украины Ириной Чихрадзе. Встреча завершилась досрочной победой Колесник со счетом 5:0. Соперницей азербайджанской спортсменки в 1/8 финала будет представительница КНДР Ин Сунн Йонг.

Азербайджанская спортсменка Татьяна Омельченко одержала победу над спортсменкой из Новой Зеландии, завершив встречу за 1, 57 мин.

В сложной схватке в первом туре корейскую спортсменку победила представительница Азербайджана Сабира Алиева.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сингапур увеличил импорт в Узбекистан в 8,5 раза
Бизнес 13:00
Казахстан и Китай договорились об увеличении экспортных поставок урана
Энергетика 12:31
Объем экспорта Узбекистана увеличился почти вдвое
Бизнес 12:23
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос почти на $8 млрд
Бизнес 12:04
Рост производства автомобилей в Казахстане приблизился к 70%
Бизнес 11:42
Павлодарский НХЗ закупит электродвигатели
Тендеры 10:42
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана встретился с конгрегатом восточных церквей Ватикана
Политика 13:19
МВФ оставил прогноз экономического роста Грузии без изменений
Финансы 13:14
В Азербайджане должна быть разрешена свободная продажа препаратов для онкобольных — депутат
Общество 13:09
На некоторых АЗС в Грузии выросли цены на дизельное топливо
Энергетика 13:07
Вице-премьер: Одним из грандиозных проектов последнего десятилетия XX века стал именно «Контракт века»
Политика 13:03
МЧС Азербайджана: За последние 40 дней от граждан поступило 45 обращений о детях запертых дома
Общество 13:01
Сингапур увеличил импорт в Узбекистан в 8,5 раза
Бизнес 13:00
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 12:58
В Азербайджане вырос объем грузоперевозок посредством морского транспорта
Бизнес 12:57