МЧС Азербайджана: За последние 40 дней от граждан поступило 45 обращений о детях запертых дома

БАКУ /Trend/ - При эвакуации и спасении людей с ограниченными возможностями здоровья, во время чрезвычайных ситуаций, мы сталкиваемся с серьезными трудностями.

Об этом журналистам сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, больше всего с такими трудностями сталкиваются спасатели. «Потому что спасатели вынуждены обходить комнаты при спасении людей, которые порой не могут говорить. Иногда спасатели выносят людей на себе из многоэтажных зданий", - пояснил он.

"В последнее время в квартирах стало больше электроприборов, что увеличивает риски в семьях, где есть дети", - сказала заместитель заведующего отделом по связям с общественностью МЧС Махбуба Мустафаева.

Она добавила, что увеличилось также и число обращений в МЧС, связанных с тем, что дети остаются запертыми дома. «За последние 40 дней от граждан поступило 45 таких обращений», - сказала она.

Мустафаева посоветовала родителя не оставлять детей без присмотра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.