В Национальной арене гимнастики в Баку созданы замечательные условия – израильская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Довольна, что смогла собраться и хорошо выполнить программу, об этом в среду сказала Trend израильская гимнастка Юлиана Телегина после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Старалась для нашей команды, для Израиля. Были броски, волновалась, что не смогу поймать, но все прошло хорошо. Поддержка зрительного зала мне помогла, сегодня даже зрительницы бросили мне в подарок мягкую игрушку», - сказала Телегина.

Израильская спортсменка подчеркнула, что в Национальной арене гимнастики в Баку созданы замечательные условия.

«В Арене гимнастики в Баку много ковров, есть все необходимое для тренировок и успешного выступления. У меня было достаточно времени подготовиться к соревнованиям, приехала в Баку за четыре дня до начала Чемпионата мира. Правда, еще не удалось прогуляться по Баку, но надеюсь, что скоро получится», - сказала Телегина.

18 сентября в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Сегодня проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки представляют упражнения с булавами и лентой.

Азербайджан сегодня представляют три гимнастки - Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Марьям Сафарова, они выступят в упражнениях с лентой.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

