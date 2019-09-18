В Азербайджане пройдет собеседование для учителей и мастеров учреждений профобразования

БАКУ /Trend/ - Прием документов на прохождение собеседования по приему на работу учителей и мастеров производственного обучения, желающих работать в государственных заведениях профобразования Азербайджана, будет продолжен до 20 сентября, сообщает в среду Trend.

Прием на работу вышеуказанных лиц проводится среди опытных специалистов, окончивших вузы и колледжи по соответствующим специальностям.

Кандидаты должны до указанной даты отправить требуемые документы (форма обращения, удостоверение личности и документ об образовании) на office@vet.edu.gov.az

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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