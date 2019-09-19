У населения Азербайджана наиболее часто встречаются заболевания дыхательных органов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - У населения Азербайджана чаще всего встречаются заболевания дыхательных органов, а далее органов пищеварения, сообщает в четверг Trend, ссылаясь на данные Госкомитета по статистике.

Болезни дыхательных органов ранее также занимали первое место среди наиболее часто встречающихся заболеваний. Вторым наиболее распространенным среди населения являются некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.

В 2005 году общее количество зарегистрированных случаев заболеваний в Азербайджане составило 1 503 824. Из них 677 123 человека страдали от заболеваний дыхательных органов. В отчетном году 129 299 человек были зарегистрированы как страдающие некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями, 117 345 человек - болезнями кровеносной системы, 107 162 человек - болезнями пищеварительной системы.

Однако в последующие годы было отмечено увеличение числа зарегистрированных больных, а также людей, страдающих от болезней пищеварительной и кровеносной систем.

По этой причине, люди, зарегистрированные как страдающие от болезни пищеварительной системы, вошли во вторую группу наиболее часто встречающихся болезней среди населения. Люди, страдающие от инфекционных и паразитарные болезней, вошли в четвертую группу, расположившись после третьей группы - болезней кровеносной системы.

В 2015 году число больных в стране составило 1 824 086. Из них 752 669 человек страдали от болезни дыхательных органов, 156 197 - от болезней пищеварительной системы, 134 225 - от кровеносной системы, 114 955 - от некоторых паразитарных и инфекционных болезней.

Эта тенденция продолжалась и в последующие годы.

В 2017 году в стране было зарегистрировано 1 875 652 больных. Из них 735 922 человек страдали от болезней дыхательных органов, 160 801 - от болезней пищеварительной системы, 143 182 - кровеносной системы, 124 457 - от некоторых паразитарных и инфекционных болезней.

В 2018 году в стране было зарегистрировано 1 895 897 больных. Из них 762 809 человек страдали болезнями дыхательных органов, 164 531 - болезнями пищеварительной системы, 144 719 - болезнями кровеносной системы, 119 954 - некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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