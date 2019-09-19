В зале Арены гимнастики в Баку невероятно красиво - словенская гимнастка

19 сентября 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В зале Арены гимнастики в Баку все прекрасно, невероятно красиво и сказочно. Об этом в четверг сказала Trend словенская гимнастка Екатерина Веденеева после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

«На самом деле в Баку потрясающая организация любых соревнований. Здесь созданы невероятные условия для тренировок и проведения соревнований. В зале Арены гимнастики в Баку все прекрасно, невероятно красиво и сказочно. Не зря у Чемпионата девиз - «Сказки воплотятся в жизнь». Думаю, что для любого человека этот слоган как девиз по жизни – если ты веришь в свою мечту, ты идешь к ней», - сказала Веденеева.

Спортсменка добавила, что, несмотря на то, что всегда есть над чем поработать, в целом она довольна тем, как выполнила сегодня программу.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева)

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