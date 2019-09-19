Обнародована информация в связи с состоянием жителей Сабирабада, заразившихся сибирской язвой

19 сентября 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья двух человек, помещенных в больницу с диагнозом сибирская язва.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав, состояние здоровья двух жителей Сабирабада, помещенных в районную центральную больницу с вышеуказанным диагнозом оценивается врачами как хорошее. Ожидается, что они будут выписаны домой 20-21 августа.

Отметим, что девятого сентября у двух жителей Сабирабада, 34 и 26-летних мужчин было обнаружено заболевание сибирская язва. До этого в Сабирабаде еще у двоих жителей было обнаружено это заболевание, один из них скончался.

Агентство пищевой безопасности ведет расследования для установления источника возбудителя болезни, обнаруженной у жителей села Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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