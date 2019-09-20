В Азербайджане социальными услугами обеспечены до 8 тыс. детей

БАКУ/Trend/ - В настоящее время министерство труда и социальной защиты населения обеспечивает социальными услугами в стационарных и полустационарных условиях до восьми тысяч детей.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, к ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, синдромом дауна и аутизмом, беспризорные и находящиеся в социально-опасной обстановке, а также дети с дефектом речи и слуха и других категорий. Из них около 350 детей живут на постоянном государственном обеспечении в учреждениях социальных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 и № 2 Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и соцзащиты населения. При поддержке Фонда Гейдара Алиева в обоих учреждениях созданы современные условия для проживания и реабилитации. Другие дети обеспечиваются социальными услугами в Учреждении опеки и социальной реабилитации для уязвимых групп населения, а также другими реабилитационными социальными услугами в рамках проектов, осуществляемых по заказу министерства.

В частности, значительно расширена сеть реабилитационных учреждений дневного и общинного типа, центров сурдологической службы, а также психологической помощи детям с синдромом дауна и аутизмом. "Это позволило повысить уровень обеспечения детей соответствующих категорий социальными услугами, в которых они нуждаются", - сообщили в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.