В Баку стартовал финал многоборья Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября в зале Национальной арены гимнастики в Баку стартовал пятый день соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня проходит финал многоборья в индивидуальной программе, в котором участвуют 24 гимнастки. По итогам соревнований определится победитель и призеры. Также ТОП-16 гимнасток (максимум две от страны), выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию на Олимпийские игры–2020.

Азербайджан в финале многоборья представляет Зохра Агамирова.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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