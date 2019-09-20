Институт археологии: В конце I тыс. до н.э. на территориях вокруг Баскала шла активная жизнь

20 сентября 2019 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Тrend/ - На основании обращения Государственного агентства по туризму Азербайджана Институт археологии и этнографии Академии наук ведет на территории Государственного историко-культурного заповедника "Баскал" в Исмаиллинском районе археологические раскопки.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на институт, экспедиция начала поиски разведывательного характера на территории Галабашы, Базар мейданы, комплексов бань и мечетей. Целью экспедиции является определение времени начала жизнедеятельности человека на территории поселения, динамики жизни населения, насколько сохранилась стратиграфия жилищ и иных строений, городских элементов в процессе развития поселения, особенностей быта и культуры жителей.

Археологи уже установили и изучили часть северной части крепостных стен Баскала и остатки канализационной сети банного комплекса Баскала. Во время исследований было установлено, что здание, которое в последние десять лет представлялось как мечеть Баскала на самом деле построено на останках более древней постройки. Эта постройка - самый древний памятник, известный на территории Баскала.

По предварительным результатам археологических исследований, в конце I тысячелетия до н.э. - в начале н.э. на территориях вокруг Баскала шла активная жизнь. На этих территориях люди появились еще в пятом тысячелетии до нашей эры и занимались традиционным видами хозяйства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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