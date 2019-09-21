Национальная арена гимнастики в Баку – это восторг - немецкая гимнастка

21 сентября 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку мы прибыли с хорошим настроением и позитивными мыслями, сказала в субботу Trend капитан команды Германии в групповых упражнениях Даниэла Хубер после выступления на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

«Организация соревнований в Баку очень хорошая, нам она понравилась еще на Кубке мира. Национальная арена гимнастики в Баку – это восторг, здесь большой, очень хороший зал», - сказала она.

Говоря о выступлении команды, немецкая спортсменка отметила, что они остались довольны тем, как выполнили программу.

«Конечно, есть сильные команды, но мы стараемся быть лучше, продолжим бороться дальше», - подчеркнула гимнастка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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