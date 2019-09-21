В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования команд в групповых упражнениях в рамках Чемпионата мира в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования команд в групповых упражнениях в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Команды из 24 стран выступают в упражнениях с 5 мячами, упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав.

Азербайджан на соревнованиях представляет команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Ахмедбейли, Алии Пашаевой, Зейнаб Гумматовой и Дарьи Сорокиной.

По итогам сегодняшних соревнований определятся команды-финалисты и победители в многоборье. А также пять команд получат лицензии на Олимпийские игры-2020.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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