В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)

21 сентября 2019 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей многоборья в групповых упражнениях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Первое место заняла команда России, на втором месте команда Японии, на третьем - команда Болгарии.

Награды вручили - вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов, вице-президент Технического комитета (FIG) Шихоко Секита и член Технического комитета FIG Даниэла Деллекьяи.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира (ФОТО)
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