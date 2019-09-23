Азербайджанский гимнаст взял «золото» на Кубке мира в России

23 сентября 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хабаровске (Россия) состоялся Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Единственный представитель Азербайджана в соревнованиях Кубка по тамблингу Михаил Малкин показал высочайший результат в упражнениях на акробатической дорожке, оставив позади своих соперников.

С 76.300 баллами он стал обладателем золотой медали Кубка мира. Второе и третье места заняли россияне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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