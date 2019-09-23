В школы Азербайджана принято почти 1,6 тыс. учителей

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты второго тура по приему на 2019-2020 учебный год учителей по срочному договору в общеобразовательные школы, входящие в систему минобразования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во время электронного размещения по срочному договору трудоустроены 1575 учителя.

Информация об этом уже отправлена на личные страницы кандидатов.

До 25 сентября эти лица должны представить необходимые документы: копии документа, подтверждающего личность, документа о высшем или среднем образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (если есть), 4 фотографии, справку о здоровье, личный листок кадрового учета, выписку с личной страницы о приеме на работу.

Документы должны быть представлены в соответствующее общеобразовательное учреждение, а лица, распределенные на другие вакансии - в местный орган управления образования. После этого кандидаты должны проверить подтверждение выписки на личной странице. Будет оформлен прием на работу тех, чья выписка подтверждена соответствующим учреждением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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