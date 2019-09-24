Реструктуризируется Учебный центр минналогов Азербайджана

24 сентября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реструктуризируется учебный центр министерства по налогам Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим внесено изменение в решение Кабмина от 5 июня 2002 года «О создании Учебного центра министерства по налогам Азербайджана».

Согласно изменению, структура Центра дана в новой редакции, согласно которой в нее включены отделы - преподавание экономики и управления; преподавание налогового администрирования; преподавание налогового законодательства; отдел науки, инноваций и сотрудничества; отдел финансов, обеспечения и бухгалтерского учета; отдел образования и методики; сектор работы с проектами и развития; сектор обеспечения качества.

До этого в структуру Центра входили руководство, кафедры экономики и менеджмента, налоговой методологии и налогового законодательства, хозяйственного права, сектор научных исследований, отдел образования и методики, финансово-хозяйственный отдел и бухгалтерия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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