Теймур Раджабов вышел в полуфинал Кубка мира

БАКУ/Trend/ - В городе Ханты-Мансийск РФ продолжается Кубок мира по шахматам.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня состоялись ответные игры 1/4 финала. Единственный представитель Азербайджана на соревновании Теймур Раджабов одержав победу на 18-летним американцем Джеффри Ксионгом, вышел в полуфинал.

Противником Теймура на этом этапе станет победитель пары Максим Вашье-Лаграв - Левон Аронян.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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