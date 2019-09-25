В Баку 80% выбросов в атмосферу приходится на долю автотранспорта — минэкологии

БАКУ /Trend/ - Транспортный сектор основной загрязнитель воздуха в Баку.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

Директор департамента подчеркнула, что концентрация фоновых показателей выше нормы в зонах интенсивного движения - на просп. Нефтяников, в Дарнагюле, просп. Нобеля, на круге 20 Января, Локбатанском кругу, Украинском кругу, ул. Шарифзаде, на дороге Хырдалан-Сумгайыт.

Она напомнила, что если в 70-80 годы в городах атмосферу на 70-80% загрязняли промышленные предприятия, то за последнее время ситуация изменилась.

«Если в 2005 году отходы от промышленности составляли 53%, от транспорта – 47%, то в настоящее время на долю транспорта приходится 80% выбросов. В основном, это оксиды азота, угарный газ, серный газ, углеводороды и др.

По ее словам, в отличие от транспорта, в большинстве промышленных предприятий выбросы в атмосферу попадают определенную высоту, что приводит к их быстрому их рассеиванию, и относительному снижению концентрации, причем, большинство таких предприятий находится за городом.

Тагиева подчеркнула, что специфической стороной выбросов транспорта является то, что они попадают именно в тот слой воздуха, которым непосредственно дышат люди.

Она сказала, что для улучшения качества атмосферного воздуха в городе предпочтение следует отдавать альтернативным видам транспорта с меньшим выбросом вредных веществ - электромобилям, гибридным автомобилям. «Важно повысить интерес у населения, создав надлежащую среду для более широкого использования этих средств передвижения», - сказала Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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