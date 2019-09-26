В Азербайджане почти вдвое выросло количество спецклассов для одаренных детей

26 сентября 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019-2020 учебном году создано 102 специальных класса для одаренных детей, сообщает в четверг Trend.

В настоящее время наряду с Баку, Сумгайытом, Гянджой, Мингячевиром и Ширваном в 82 школах 47 районов функционирует 162 специальных класса, в которых продолжают обучение около 4 000 детей.

Отметим, что в 2018-2019 учебном году в 18 школах Баку и 29 школах Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдашского, Бардинского, Хачмазского, Губинского, Шекинского, Шамкирского, Загатальского, Кюрдамирского, Агджабединского, Исмаиллинского, Габалинского и Сабирабадского районов, всего в 47 общеобразовательных школах, было создано 60 специальных классов для одаренных детей, учащихся в VII и VIII классах – в VII классах с математико-информационным уклоном, в VIII – с профилем естественные науки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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