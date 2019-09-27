В Азербайджане будут изучать образ жизни редких и исчезающих видов птиц с помощью GPS

БАКУ /Trend/ - Агентство интеллектуальной собственности выдало авторское свидетельство Институту зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) за исследования на тему «Использование современного оборудования в охране природы для защиты редких и исчезающих видов птиц в Азербайджане», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на НАНА.

Сотрудники Института предложили прикреплять между перьями на шее или спине птиц небольшие чипы с GPS-модулем в целях изучения их жизнедеятельности и точного установления мест обитания.

Используя современные технологии, в Азербайджане можно будет изучать биологию, образ жизни, обеспечить охрану биоразнообразия редких и исчезающих видов птиц и разработать план мер в данной сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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