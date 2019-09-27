В Азербайджане будут изучать образ жизни редких и исчезающих видов птиц с помощью GPS

27 сентября 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство интеллектуальной собственности выдало авторское свидетельство Институту зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) за исследования на тему «Использование современного оборудования в охране природы для защиты редких и исчезающих видов птиц в Азербайджане», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на НАНА.

Сотрудники Института предложили прикреплять между перьями на шее или спине птиц небольшие чипы с GPS-модулем в целях изучения их жизнедеятельности и точного установления мест обитания.

Используя современные технологии, в Азербайджане можно будет изучать биологию, образ жизни, обеспечить охрану биоразнообразия редких и исчезающих видов птиц и разработать план мер в данной сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Готов к печати новый орфографический словарь азербайджанского языка (Эксклюзив)
Общество 25 сентября 10:50
В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия 23 сентября 11:48
Военная продукция АН Азербайджана протестирована на учениях минобороны
Общество 20 сентября 17:48
Прием студентов в АН Азербайджана увеличился вдвое — академик
Общество 16 сентября 16:15
Акиф Ализаде: Со следующего года в Академии наук Азербайджана может начать функционировать лицей
Общество 16 сентября 12:15
Переизбраны директора пяти институтов АН Азербайджана
Общество 12 сентября 17:40
Лента новостей
Россия выступает за дальнейшее упрочение стратегического партнёрства с Туркменистаном - Владимир Путин
Узбекистан 10:02
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:01
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
Политика 09:55
Китай нацелен на развитие двусторонних отношений с Туркменистаном
Туркменистан 09:52
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:49
Танкер Stena Impero вышел из иранского порта
Иран 09:48
Центробанк: Внешний долг Узбекистана увеличился на $3,4 млрд
Бизнес 09:46
Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
Общество 09:46
Россия выступает за дальнейшее упрочение стратегического партнёрства с Туркменистаном - Владимир Путин
Туркменистан 09:42