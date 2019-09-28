В Азербайджанской национальной библиотеке открыт уголок казахстанской литературы и культуры

БАКУ /Trend/ - B рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова состоялось открытие Центра казахстанской литературы и культуры, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане.

Целью международного проекта является распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, его традиций и обычаев, достижений в экономике, политике, социальной сфере, литературного богатства классической и современной прозы и поэзии.

В Центре представлены книги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, посвященные его деятельности, роли на международной политической арене, а также произведения известных казахстанских авторов на казахском, русском, английском языках. Всего передано в дар библиотеке более 200 книг. Безусловно, эти книги вызовут живой интерес у читателей и желание ближе познакомиться с культурным богатством казахского народа.

С 2016 года Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Нур-Султане при содействии министерства культуры и спорта Казахстана, совместно с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана реализует международный проект по открытию Центров казахстанской литературы и культуры в национальных и других крупных библиотеках зарубежных стран.

Сегодня в 32 библиотеках мира функционируют Центры казахстанской литературы и культуры – Республике Корея, Кыргызстане, Финляндии, Венгрии, России, Малайзии, Турции, Китае, Грузии, Франции, Японии, Швеции, Македонии, Болгарии, Чехии, Италии, США (Библиотека Конгресса США и Нью-Йоркская публичная библиотека), Румынии, Иране, Бразилии, Удмуртии, Германии и в других странах.

В церемонии открытия Центра приняли участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр культуры Абульфас Гараев, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, временный поверенный в делах Казахстана в Азербайджане Дархан Кушербаев, директор Азербайджанской Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова Керим Тахиров, заместитель руководителя Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в городе Нур-Султан Алия Кожабекова, представители дипломатического миссий, аккредитованных в Азербайджане, руководители зарубежных библиотек, работники культуры, представители СМИ и гости.

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