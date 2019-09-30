На автодороге Баку-Алят-госграница с Грузией частично ограничено движение

30 сентября 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На отрезке Гаджигабул-Алят автомобильной дороги Баку-Алят-госграница с Грузией наносится дорожная разметка, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Работы будут длиться до сегодняшнего вечера. На это время движение будет частично ограничено на полосах, где работы ведутся поэтапно.

Просьба к водителям быть осторожными во время движения по магистрали, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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