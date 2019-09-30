В Губинском районе Азербайджана местами будут перебои в газоснабжении

30 сентября 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:30 новая газопроводная линия на ул. М. Аджами в Губинском районе будет подсоединена к источнику газоснабжения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Кроме того, в селе Алексеевка будут устранены утечки газа. Также будут перенесены газопроводные линии по просп. Г. Алиева в Губе и селе Нугяди-2.

По этой причине в центре города Губа и в нескольких населенных пунктах района газ будет подаваться с ограничениями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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