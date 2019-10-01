В двух районах Баку будет ограничено газоснабжение

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 в Гарадагском и Пираллахинском районах Баку будет ограничено газоснабжение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

В Гарадагском районе будут перебои в подаче газа группе абонентов в поселке Алят в связи с наладочными работами на газопроводе среднего давления.

В Пираллахинском районе газоснабжение группы абонентов будет ограничено в связи с ремонтно-восстановительными работами на линии среднего давления, обеспечивающей газом абонентов на территории «Ени гесебе» и на ул. Кямиля Рзаева.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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