Госкомстат Азербайджана об отличиях переписи этого года от предыдущих

1 октября 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В очередной переписи, которая будет проведена с первого по десятое октября, в целом отражены 52 вопроса, в том числе 46 вопросов в опросном листе и шесть вопросов в бланке переписи.

Об этом сегодня сказал председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов на пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), передает во вторник Trend.

Председатель комитета сообщил, что вопросы в переписи этого года, отличаются от вопросов двух предыдущих по охвату и масштабу.

"Таким образом, в отличие от двух предыдущих переписей, в этом году, наряду с тем, что вопросы оформлены шире, впервые отражены вопросы о здоровье, а также инвалидности и состоянии здоровья людей", - сказал Будагов.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Азербайджане начинается перепись населения, которая продолжится до 10 октября. На каждые 300 человек предусмотрен один переписчик. На 14 тысяч человек предусмотрено создание одного пункта и на пять переписчиков - инструктор-контролер.

В результате составления организационных планов по административно-территориальным единицам Азербайджана, территория страны охвачена 720 пунктами переписи, 6777 инструкторами и 33907 переписчиками.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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