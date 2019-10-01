Экономические реформы позитивно отразились на демографических показателях в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Реализованные в Азербайджане реформы оказали позитивное воздействие на демографическую ситуацию в стране. Как передает Trend, об этом заявил глава Государственного комитета по статистике Азербайджана Тахир Будагов на пресс-конференции во вторник.

По словам Будагова, согласно данным переписи населения, с 2009 года по сегодняшний день, в стране насчитывается 10 миллионов граждан. "За отчетное десятилетие количество населения увеличилось на 1,084 миллиона 500 человек. Определенная динамика наблюдается также и в количестве браков, в частности, наблюдается рост данного показателя на 11,4 процентов. При этом показатель материнской смертности снизился с 12,3 до 11,1 процента, а показатель детской смертности сократился с 14,3 до 14,1 процента", - сказал Будагов.

Глава Госкомстата отметил, что за отчетный период отмечается положительная динамика и в показателях по миграции. «Число граждан вернувшихся из-за рубежа, превосходит число лиц покинувших страну, при этом такая позитивная тенденция наблюдается с 2008 года. Эта разница в миграционных показателях составила до 14,500 тысяч человек», - отметил Будагов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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