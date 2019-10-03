В Азербайджане завершена реализация твиннинг-проекта ЕС в сфере занятости

3 октября 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершена реализация твиннинг-проекта финансируемого Европейским Союзом, в поддержку государственной службы занятости. Как передает Trend , об этом в четверг сообщил журналистам министр социальной защиты и труда Азербайджана Сахиль Бабаев в Центре DOST, в рамках встречи с литовской делегацией, во главе с министром социального обеспечения и труда Линасом Кукурайтисом. Бабаев отметил, что литовская делегация примет участие в завтрашней конференции, посвященной завершению данного проекта. В рамках конференции будет дана подробная информация о проделанной работе в сфере социального обеспечения в рамках твиннинг-проекта, а также обсуждены дальнейшие планы, связанные с обменом опытом в этой области между Азербайджаном и Литвой.

«У каждой из стран есть определенная положительная практика, мы считаем необходимым активизировать процесс взаимного обмена опытом по таким важным направлениям как занятость, социальная защита граждан, реабилитация и прочее", - сказал Бабаев.

Министр отметил важность подписания соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Литвой в области труда и социальной защиты, добавив, что данный документ предоставляет возможности для интенсификации двусторонних связей в этой сфере.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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