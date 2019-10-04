В 2020 году Всемирный Банк присоединится к программе самозанятости в Азербайджане

4 октября 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане активно продвигается процесс расширения программы самозанятости населения: нынешний уровень охвата, который составляет 10 тысяч семей, намечено расширить до 15 тысяч в будущем году.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, в рамках конференции, посвященной завершению твиннинг-проекта в сфере занятости при финансовой поддержке ЕС. Министр отметил, что ожидается, что Всемирный Банк (ВБ) подключится к программе самозанятости в Азербайджане, что окажет стимулирующее воздействие на этом процесс. «Мы рассчитываем, что в 2020 году ВБ присоединится к программе самозанятости, и это приведет к увеличению нынешних показателей в объеме 10 тысяч семей, как минимум до 15 тысяч в недалекой перспективе", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что реализация начинаний в сфере самозанятости нацелено на создание новых рабочих мест в государственном и частном секторе, развитию микробизнеса в стране.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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