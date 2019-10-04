Стало известно примерное время сдачи в эксплуатацию Бакинского зоопарка (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском зоопарке продолжаются работы по реконструкции.

Об этом в пятницу сказал Trend директор зоологического парка Азер Гусейнов. По его словам, в настоящее время обновляется водная и канализационная сеть, а также электрическая система.

"Работы в парке продолжаются, строятся новые вольеры, улучшаются условия. Ход работ показывает, что новый парк может быть сдан в будущем году. В итоге в пользование жителей будет передан образцовый и совершенно отличный от старого парк", - сказал Гусейнов.

Он также рассказал о новых животных, которые будут завезены в зоопарк.

"В настоящее время осуществляются работы в направлении улучшения условий для животных, которые содержались до закрытия. Но планируется, завезти еще 2-3, а может и больше новых видов животных", - сказал Азер Гусейнов.

Отметим, что в Бакинском зоопарке, который приостановил деятельность в начале года, ведутся работы по реконструкции и расширению территории. В настоящее время площадь территории парка составляет 2,25 гектара, но после ремонта и расширения его площадь составит 4,25 гектара. Животные временно перемещены в Гарадагский район.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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