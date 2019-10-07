В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)

7 октября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку осуществляются комплексные меры по ремонту дорог и улиц, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Так, с начала года завершены ремонтные работы на семи улицах общей протяженностью около 14 км.

Сейчас проводится ремонт на ул. Сулеймана Ахмедова и Огтая Велиева общей протяженностью 2 км в пос. «НЗС». Эти улицы соединяют проспекты Нобеля и Бабека. В связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на двух вышеназванных улицах частично и поэтапно ограничивается. На участках дорог, где ремонт завершен, нанесена дорожная разметка, и движение восстановлено.

В Хатаинском районе в ближайшее время начнутся ремонтно-строительные работы еще на 11 улицах протяженностью около 12 км.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Новости по теме
Ограничивается автодвижение на ряде улиц Баку
Общество 4 октября 09:24
В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
Общество 3 октября 17:25
В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
Общество 2 октября 10:39
На автотрассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии идет ремонт отбойников
Общество 1 октября 10:15
На автодороге Баку-Алят-госграница с Грузией частично ограничено движение
Общество 30 сентября 10:20
В Баку строится 7 пешеходных переходов (ФОТО)
Общество 30 сентября 10:14
Лента новостей
Немецкий банка развития выделит 120 млн евро Грузии
Финансы 16:12
Дональд Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии
В мире 16:10
«Бакметрополитен» заключил контракт на покупку различных средств безопасности
Бизнес 16:01
Аншлаг в CinemaPlus: "Джокер" покоряет зрителей (ВИДЕО)
Интересное 15:57
В Баку откроется школа фотографии
Культура 15:49
Иран временно отменил визы для иракцев
Иран 15:40
Компания PMD Group о ходе реконструкции крупного объекта в Баку
Бизнес 15:39
Узбекистан и Huawei готовят новый проект
ИКТ 15:35
Прогноз: Brent может подорожать до 62 долларов за баррель
Финансы 15:33