В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку осуществляются комплексные меры по ремонту дорог и улиц, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Так, с начала года завершены ремонтные работы на семи улицах общей протяженностью около 14 км.

Сейчас проводится ремонт на ул. Сулеймана Ахмедова и Огтая Велиева общей протяженностью 2 км в пос. «НЗС». Эти улицы соединяют проспекты Нобеля и Бабека. В связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на двух вышеназванных улицах частично и поэтапно ограничивается. На участках дорог, где ремонт завершен, нанесена дорожная разметка, и движение восстановлено.

В Хатаинском районе в ближайшее время начнутся ремонтно-строительные работы еще на 11 улицах протяженностью около 12 км.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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