Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана о несоблюдении правил рыболовства

БАКУ/Trend/ - Регулирование рыбоводства, соблюдение правил рыболовства, обеспечение цивилизованной ловли рыбы сегодня являются одними из самых актуальных вопросов.

Об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов директор департамента биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде, передает в пятницу Trend.

По его словам, соответствующие государственные структуры осуществляют ряд мероприятий в этой сфере.

«Если проанализировать короткий отрезок времени, то увидим, что за последние годы предприняты значительные шаги в сфере развития аквакультуры, прудового рыбоводства. Подготавливаются документы для инвентаризации и регистрации прудовых хозяйств, которые долгие годы действовали незаконно, без разрешения, в частности действующие на территориях неподходящей земельной категории. В настоящее время продолжаются работы по регистрации 550 хозяйств из действующих в стране 894, и в ближайшее время совместно с соответствующими структурами будет обеспечена смена их категорий и осуществление законной деятельности. Люди, работающие в этих хозяйствах, будут обеспечены долговременной и легальной работой, а также будет решен вопрос пищевой безопасности», - сказал Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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