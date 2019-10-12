В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка регионов по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В индивидуальном многоборье (упражнения с мячом, булавами и лентой) в возрастной категории "юниоры" (2004-2006 годов рождения) первое место заняла Лейли Агазаде (Сумгайыт), второго места удостоена Нуран Исмаилова (Мингячевир), на третьем месте – Джаннат Байрамлы (Сумгайыт).

Среди команд в групповых упражнениях в возрастной категории "малыши" (2009-2011 гг.) первое место заняли гимнастки, представляющие клуб "Зирвя International", на втором месте команда из Гёйчая, на третьем – команда из Мингячевира.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

Аэробные гимнасты продемонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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