Институт географии: Наблюдаемая на территории Азербайджана погода не очень характерна для осени

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая на территории Азербайджана погода не очень характерна для этого времени года. В настоящее время среднесуточная температура воздуха в Азербайджане выше многолетней климатической нормы

Об этом сказал Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, наиболее всего это проявляется в районах Центрального Арана.

Гасанов отметил, что сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове днем фиксируются 23-24 градуса тепла (климатическая норма - 19-21 градус тепла).

Ученый объяснил такие погодные условия вторжением на территорию страны воздушных масс с юга.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.