Институт географии: Наблюдаемая на территории Азербайджана погода не очень характерна для осени

14 октября 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая на территории Азербайджана погода не очень характерна для этого времени года. В настоящее время среднесуточная температура воздуха в Азербайджане выше многолетней климатической нормы

Об этом сказал Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, наиболее всего это проявляется в районах Центрального Арана.

Гасанов отметил, что сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове днем фиксируются 23-24 градуса тепла (климатическая норма - 19-21 градус тепла).

Ученый объяснил такие погодные условия вторжением на территорию страны воздушных масс с юга.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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