Устав и Положение Госфонда охраны труда будут утверждены в короткое время — министр

14 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Устав и Положение Госфонда охраны труда будут утверждены в короткое время.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельникTrend.

По его словам, совместно с соответствующими госструктурами идет работа над подготовкой Устава Фонда: «Работы уже подходят к концу. После этого начнется полноценная деятельность Фонда».

Напомним, что финансирование научно-исследовательских работ по охране труда определено как одно из направлений использования средств Фонда. А это стимулирует проведение научных исследований, направленных на усовершенствование системы охраны труда. Средства Фонда также будут использованы для повышения кадрового потенциала по охране труда в стране, подготовки специалистов по безопасности труда в различных сферах экономики.

Эти средства, также будут направлены на подготовку норм, стандартов и правил охраны труда, работу по агитации и информированию в сфере охраны труда, создание и развитие материально-технической базы госструктур, действующих в этой сфере. В том числе, Фонд окажет серьезную поддержку в закупке необходимых технологических устройств, приборов и оборудования.

Также за счет средств Фонда будут организованы и осуществлены контрольные меры и мониторинги в данной сфере, подготовлены и исполнены государственные и региональные программы в направлении трудовых отношений, занятости, социальной защиты и обеспечения.

Средства Фонда формируются за счет добровольных взносов страховщиков от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессиональных заболеваний, взносов предприятий и граждан, за счет других выплат. Управление Фондом будет осуществлять министерство труда и соцзащиты населения, которое будет распоряжаться его средствами на специальном казначейском счете.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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