В большинстве бакинских школ не соблюдается территориальный принцип при приеме в I класс — Управление (версия 2)

15 октября 2019 12:44 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В более чем 85 процентах бакинских школ не соблюдается территориальный принцип при приеме в первый класс.

Об этом на конференции «Образование в Баку: успехи и задачи» сказал директор Управления образования г. Баку Рашад Тагиев, сообщает во вторник Trend

По его словам, в некоторых школах прием проводится по приоритетам (постоянная прописка на микротерритории, обучение в этой школе сестры или брата, работа одного из родителей в этой школе), и этот процесс регулируется системой.

Тагиев напомнил, что в 2019-2020 учебном году в первые классы по столице были приняты 48,763 тысячи, а в общеобразовательные школы при Управлении образования по г. Баку - 46,293 тысячи учащихся.

Директор управления сказал, что в этом году в Управление в связи с индивидуальным обучением обратились 23 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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