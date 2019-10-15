Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)

15 октября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) показали блестящие результаты на финальном этапе международного конкурса Petrobowl, организованного Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineering Global- SPE Global) в городе Калгари в Канаде, сообщает Trend во вторник.

Студенты факультета нефтегазовой инженерии Али Нуралиев (бакалавриат, пятый курс), Нихад Аббасов (бакалавриат, пятый курс), Исмаил Акбаров (магистратура, первый курс), Махаммад Велиев (магистратура, второй курс) и Нияз Ахмадзаде (магистратура, второй курс) представили Азербайджан на конкурсе на высоком уровне, благодаря чему Бакинская высшая школа нефти вошла в список 16-и сильнейших университетов мира.

Напомним, что ранее студенты БВШН победили на конкурсе Petrobowl в Баку всех студентов из университетов России и Казахстана, и тем самым завоевали право участвовать в финальном этапе конкурса.

Petrobowl - это международный конкурс, в котором участвуют студенты, обучающиеся по специальности «Инженер по нефти и газу».

Конкурс, основанный в 2002 году, проводится во всем мире с 2015 года.

Во время конкурса, организуемого Обществом инженеров нефтегазовой промышленности, студенты из разных университетов мира, обучающиеся по специальности «Инженер по нефти и газу», отвечают на вопросы технического и нетехнического характера, касающиеся вышеуказанной специальности, чтобы проверить свои знания и навыки в данной сфере.

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  • Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
  • Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
  • Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
  • Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
  • Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
  • Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
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