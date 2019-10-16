Бакинская высшая школа нефти поставит спектакль-оперетту «Не та, так эта» с участием своих студентов

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) исполнят оперетту «Не та, так эта» великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend в среду.

Музыкальная комедия посвящена 70-летию первой в мире нефтяной платформы - месторождения Нефтяные Камни.

Оперетта будет представлена 23 октября 2019 года в 18:00 на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Режиссером-постановщиком музыкальной комедии является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев; художественным руководителем – педагог Бакинской высшей школы нефти, доктор философских наук в области искусства Кямаля Мехтиева; концертмейстером - заслуженная учительница Зульфия Садыгова.

Актерами спектакля являются местные и иностранные студенты Бакинской высшей школы нефти. Это второй спектакль, поставленный Бакинской высшей школой нефти, в котором в роли актеров выступают ее студенты. Первым спектаклем, в котором выступили студенты БВШН, стал поставленный по мотивам комедии Мирзы Фатали Ахундзаде «Повесть о Мусье Жордане — учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне».

Отметим, что комедия «Не та, так эта» была написана Узеиром Гаджибейли в 1910 году. Это второе произведение, которое он написал в жанре музыкальной комедии. Произведение, состоящее из четырех частей, включает в себя Азербайджанскую народную музыку – мугам и газели средневекового азербайджанского поэта Физули.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.