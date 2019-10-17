В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)

17 октября 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для реализации инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея великого поэта Имадеддина Насими отобраны саженцы соответствующих климату и среде различных лесных и фруктовых деревьев.

Об этом в четверг сказала Trend завотделом по экологическому просвещению и связям с общественностью министерства экологи и природных ресурсов Саяра Мамедова.

По ее словам, все деревья выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана»: «В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар и др.».

Отметим, что в истории Азербайджана впервые в течение дня будет высажено такое количество деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В истории Азербайджана впервые будет высажено 650 тыс. деревьев в один день — минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
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