В Азербайджане будут увеличены расходы на образование

19 октября 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019/2020 учебном году предусматривается повышение до 30 процентов размера расходов на образование, приходящийся на каждого учащегося отдельных специальностей вузов по государственному заказу.

Как сообщает в субботу Trend, эта информация отображена в проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год.

Согласно проектам, в 2020 году на расходы в сфере образования из госбюджета выделено более 3 155 миллиона манатов, что на 873,6 миллиона манатов или на 38,3 процента больше, чем в 2019 году.

Удельный вес расходов на образование в расходах госбюджета составляет 11,7 процента, что выше показателя 2019 года на 2,6 процента. Удельный вес расходов на образование в прогнозируемом на следующий год ВВП составит 3,8 процента, что на 0,9 процента больше, чем в 2019 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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