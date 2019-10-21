Причиной 1/4 всех болезней является нездоровая окружающая среда – минздрав Азербайджана

21 октября 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исследования показывают, что причиной четверти всех заболеваний является нездоровая окружающая среда. Первым из самых важных шагов, которые могут помочь ее оздоровить, является посадка деревьев.

Об этом сказал Trend директор Центра реформ и общественного здравоохранения Минздрава Гахраман Ахвердиев.

По словам директор Центра, благодаря оздоровлению окружающей среды в мировом масштабе можно предотвратить более 13 миллионов случаев смерти. «Рационально используя окружающую среду в мире можно пресечь 40 процентов случаев смерти от малярии, 41 процент случаев смерти, наступающих в результате инфекции нижних дыхательных путей и 94 процентов случаев смерти, происходящих от диареи», - отметил Ахвердиев.

Директор Центра добавил, что инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта Имадеддина Насими, это не только проявление любви к природе, но и человеколюбие. Потому что загрязнение атмосферы являются одной из главных причин заболеваний дыхательной системы: «Если мы стараемся усилить меры по профилактике этих болезней, то важным условием является забота и внимание о «легких природы». С этой точки зрения специалисты общественного здравоохранения приветствуют очень важную инициативу, выдвинутую по оздоровлению окружающей среды, и с большим удовольствием примет участие в этой акции».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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