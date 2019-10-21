Экзаменационный центр Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 октября 2019 года проведет тестовый экзамен по должностям групп ВА и ВВ, относящихся к административно-исполнительным должностям категории В должностей административной государственной службы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Кандидаты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с http://eservices.dim.gov.az/brxvdq/

Напомним, что приходя на экзамен, при себе следует иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними кандидат на экзамен не допускается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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