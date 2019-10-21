Экзаменационный центр Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу

21 октября 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 октября 2019 года проведет тестовый экзамен по должностям групп ВА и ВВ, относящихся к административно-исполнительным должностям категории В должностей административной государственной службы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Кандидаты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с http://eservices.dim.gov.az/brxvdq/

Напомним, что приходя на экзамен, при себе следует иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними кандидат на экзамен не допускается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будет проведен пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 16 октября 17:52
Названы даты очередных пробных экзаменов для приема на госслужбу в Азербайджане
Общество 9 октября 14:36
Экзаменационный центр Азербайджана проведет пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 2 октября 11:21
В Азербайджане еще 1298 студентов будут обучаться бесплатно
Общество 30 сентября 12:35
Малейка Аббасзаде: В Азербайджане все еще сохранилась советская система обучения английскому языку
Общество 27 сентября 15:29
46-я конференция Международной ассоциации по оценке учебных достижений пройдет в Гане
Политика 27 сентября 14:02
Лента новостей
Зависимость от энергетических напитков: правда или вымысел? (ФОТО)
Бизнес 13:00
Азербайджанская компания Royal Holding стала участником мирового инвестиционного форума WIC19 (ФОТО)
Бизнес 12:50
Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
Спорт 12:49
Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
Культура 12:48
Доходы фонда национального благосостояния Казахстана превысили запланированный объем
Финансы 12:46
В ПЕА проходит мероприятие по поводу незаконной акции, проведенной 19 октября в Баку
Политика 12:44
Али Керимли должен ответить перед законом – мнения экспертов
Политика 12:43
Узбекистан намерен получать до 15% электроэнергии от АЭС
Энергетика 12:42
В два района Азербайджана газ подается с ограничениями
Общество 12:38