В Баку завершается строительство второго пешеходного перехода с лифтом и эскалатором

БАКУ /Trend/ - На Неапольской улице в Хатаинском районе Баку продолжается строительство наземного пешеходного перехода протяженностью 76 и шириной 3,6 метров, сказал во вторник Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, все три опоры перехода уже готовы, выполнено 65 процентов строительных работ.

Наджафли отметил, что в подземном переходе будут установлены эскалатор и лифт, что облегчит использование перехода лицам с ограниченными возможностями.

Напомним, что еще один наземный переход с лифтом и эскалатором в Баку строится на Московском проспекте, на территории называемой «Шемахинка».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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