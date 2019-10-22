В Азербайджане единовременные выплаты получат еще 177 наследников шехидов

22 октября 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях исполнения соответствующего указа главы государства, министерство труда и социальной защиты населения продолжает работы по выдаче единовременных выплат в размере 11 тысяч манатов наследникам шехидов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство.

На очередном заседании соответствующей комиссии было принято решение об обеспечении единовременными выплатами 177 наследников еще 121 шехида.

Необходимые суммы в ближайшие дни будут переведены на банковские счета наследников шехидов.

В целом на получение единовременной выплаты установлены права наследников 12 268 шехидов, из которых 17 479 наследников 11 740 шехидов были обеспечены единовременными выплатами.

Программа по обеспечению единовременными выплатами уже выполнена на 96 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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