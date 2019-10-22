В Сабирабадском районе будет посажено 50 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о высаживании в стране 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта Имадеддина Насими в Сабирабадском районе будет посажено 50 тысяч деревьев, сказал во вторник Trend первый замглавы Исполнительной власти района Гасан Гасанов.

По его словам, посадка деревьев планируется осуществить на 35 участках, восемь из которых на участке дороги Гаджигабул-Бахрамтепе, проходящей через Сабирабадский район, уточнив, что различные породы деревьев будут посажены с правой и левой стороны 40-километрового участка этой дороги.

В рамках массовой акции по посадке деревьев в районе тоже будут высажены различные виды деревьев, в том числе, цветы и декоративные растения.

В заключение он добавил, что подготовительные работы к реализации этой инициативы уже начались, и в Сабирабаде к ним будут привлечено примерно 10 тысяч человек.

Отметим, что для осуществления инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея великого поэта Имадеддина Насими отобраны саженцы различных пород лесных и фруктовых деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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