Рамиз Мехтиев избран новым президентом АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с заявлением академика Акифа Ализаде об освобождении от должности президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось общее собрание НАНА, сообщает в среду Trend.

На заседании научной общественности было сообщено об отставке Ализаде.

После голосования на его место избран Рамиз Энвер оглу Мехтиев.

Отметим, что академик Акиф Ализаде возглавлял НАНА с 2013 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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