Регистрация и функционирование общин других религий в Азербайджане является результатом толерантного отношения к вопросам религии - Мубариз Гурбанлы

23 октября 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Регистрация и функционирование общин других религий в Азербайджане является результатом толерантного отношения к вопросам религии.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в среду Trend.

Председатель Госкомитета напомнил, что в Азербайджане зарегистрированы 942 религиозные структуры, из которых 907 - исламские, 35 - неисламские религиозные общины. «В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева каждый год различным религиозным концессиям выделяется материальная поддержка. Помимо этого, по линии Фонда поощрения духовных ценностей, оказывается поддержка мусульманским религиозным общинам. Материальная поддержка оказывается и религиозным деятелям».

Отметим, что на территории страны функционирует 2250 мечетей, 136 из которых расположены в Баку. Кроме того, в Азербайджане находится 14 действующих церквей и семь синагог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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