В Азербайджане обнародован уровень солнечной активности

БАКУ/Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на обсерваторию, сегодня солнечная активность была на низком уровне, на Солнце не наблюдались пятна. Геомагнитное поле за последние 24 часа в целом было спокойным.

Было отмечено, что за прогнозируемый период (24-26 октября) солнечная активность будет на низком уровне. Первые два дня ожидается слабое увеличение параметров солнечного ветра. В последний день состояние нормализуется.

Вероятность магнитной бури в первые два дня прогнозируемого периода оценивается менее 30 процентов, а в последний день - менее 15 процентов.

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