Мобильный оператор “Nar”объявил итоги стипендиальной программы в Нахчыване

30 октября 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мобильный оператор “Nar”, уделяющий большое внимание развитию сферы информационных технологий и подготовке высококвалифицированных кадров в этой области, объявил результаты стипендиальной программы среди студентов Нахчыванского Государственного Университета, сообщает Trend в среду со ссылкой на мобильного оператора.

Компания “Nar” выделила стипендию в размере 200 АЗН на 2019-2020 учебный год для 5 особо отличившихся в учебе студентов в сфере информационных технологий и информатики.

Главный Исполнительный директор компании “Azerfon” Гуннар Панке встретился и поздравил победителей стипендиальной программы, а также пожелал им успехов в дальнейшей учебе. Он заявил, что повышенный интерес молодого поколения Азербайджана к информационным технологиям, а также стремление к построению карьеры в этой сфере позитивно отразятся на общей экосистеме и в особенности на развитии рынка телекоммуникаций.

Напомним, что “Nar” уже второй год подряд проводит стипендиальную программу с целью поддержки подготовки будущих профессионалов в сфере связи среди нахчыванских студентов. С более подробной информацией по проектам КСМ компании “Nar” можно ознакомиться на сайте nar.az.

В рамках стратегии КСМ компания “Nar” воплотила в жизнь ряд проектов с целью обучения, расширения кругозора и развития аналитических способностей у школьников и студентов различных возрастных групп и социальных слоев.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка “Nar” была выбрана символом, объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. “Nar” первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,6% населения страны, и более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн абонентам. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети, проведенного в 2017 году, сеть "Nar" добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.

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